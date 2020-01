Lohri 2020:वाराणसी, लोहड़ी पर गुरुद्वारे से घर तक दिखा उल्लास

वाराणसी के सिख समुदाय में सोमवार को लोहड़ी का उल्लास दिखा। अंधेरा होने के बाद समुदाय के लोगों ने खुले में पूजन के बाद आग जलाई और मूंगफली, काला तिल, गुड़, भुट्टा डाला। देर रात तक भांगडा और गिद्धा नृत्य किया। पीएनयू समेत शहर के विभिन्न क्लबों और अन्य स्थलों पर भी लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने पंजाबी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। गुरुद्वारों में भजन कीर्तन और अरदास किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें। https://bit.ly/36No40e ☛ Visit our Official web site : www.livehindustan.com/ ☛ Follow Us : https://twitter.com/live_hindustan ☛ Like Us: https://www.facebook.com/LiveHindusta... ☛ Send your suggestions/Feedback: digital.hmvl@gmail.com Lohri 2020,Gusto at Lohri, in Varanasi, from gurudwara, to home,लोहड़ी पर, वाराणसी में, गुरुद्वारे से, घर तक दिखा उल्लास,happy lohri, happy lohri 2020, lohri, lohri 2020, lohri wishes, lohri images, lohri quotes, lohri 2020 date, Lohri Wishes, lohri quotes in punjabi, happy lohri images, happy lohri wishes, happy lohri images 2020, happy lohri gif, happy lohri picture, happy lohri photos, happy lohri quotes, happy lohri shayari, happy lohri wallpaper, happy lohri whatsapp status, happy lohri dp, lohri best wishes, lohri best images, lohri best wishes images, lohri best quotes, lohri best wishes in hindi, lohri best sms, Lohdi, Lohri Date, Lohri Time, Lohri Status, Lohri Celebration, Lohri Dulla Bhatti Story,हैप्पी लोहड़ी, लोहड़ी, लोहड़ी 2020, लोहड़ी लख-लख बधाई, लोहड़ी बधाई, लोहड़ी शुभकामना संदेश, लोहड़ी मैसेज, लोहड़ी मेसेज, लोहड़ी बधाई, 13 जनवरी 2020, लोहड़ी का महत्‍व, लोहड़ी की मान्‍यताएं, लोहड़ी का सही समय, लोहड़ी मुहूर्त, लोहड़ी, 13 जनवरी, गुरु गोविंद सिंह जयंती 2020, लोहड़ी माता की कथा, लोहड़ी कब है, लोहड़ी माता की आरती, लोहड़ी का त्यौहार, लोहड़ी की कहानी, लोहड़ी के गाने, हैप्पी लोहड़ी इमेजेज, हैप्पी लोहड़ी विशेज, हैप्पी लोहड़ी विशेस इन इंग्लिश, हैप्पी लोहड़ी इमेज, हैप्पी लोहड़ी ग्रीटिंग्स, हैप्पी लोहड़ी वॉलपेपर, हैप्पी लोहड़ी स्टेटस, लोहड़ी की बधाई, लोहड़ी दी बधाई, लोहड़ी की बधाइयां, लोहड़ी शायरी,Hindi News, News in Hindi, Hindustan, हिन्दुस्तान