Lalitpur News: ललितपुर रेलवे स्टेशन पर झेलम एक्सप्रेस से गिरा युवक, ऊपर से गुजर गए 13 कोच, बाल-बाल बची जान

12 जून, शुक्रवार: उत्तर प्रदेश के ललितपुर रेलवे स्टेशन पर झेलम एक्सप्रेस से गिरा एक युवक ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। उसके ऊपर से ट्रेन के 13 कोच गुजर गए, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से बच गया। घायल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

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