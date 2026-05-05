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Lakhimpur News: नन्ही छात्रा की अपील से मचा हड़कंप, जलभराव से जूझ रहे गांव ने DM से लगाई राहत की गुहार

May 05, 2026 07:51 pm ISTRahul Kumarलाइव हिन्दुस्तान
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लखीमपुर के सलेमपुर कोन क्षेत्र में कक्षा 1 की छात्रा मानवी सिंह ने वीडियो जारी कर जलभराव की समस्या दूर करने की अपील की है। सड़क पर पानी भरे रहने से बच्चों, मरीजों और ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन से समाधान की उम्मीद बढ़ी है।

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