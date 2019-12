Laal Singh Chaddha | काशी के घाटों पर मस्ती करते दिखाई दिये Amir Khan, कभी सेल्फी तो कभी चाय पी

काशी के घाटों पर मस्ती करते दिखाई दिये आमिर खान, कभी सेल्फी तो कभी चाय पी अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए काशी पहुंचे आमिर खान सुबह सुबह गंगा घाट पर मस्ती करते दिखाई दिये। कभी पुलिस वालों के साथ सेल्फी ली तो कभी साधु संतों के बीच बैठकर बातें करते रहे। काफी देर तक आमिर घाट की सीढि़यों पर वाक करते भी नजर आए। जिसने भी सेल्फी लेनी चाहिए उसे सेल्फी दी। जिसने ग्रुप फोटो की मांग रखी, उसके साथ ग्रुप फोटो भी खींचवाई। शूटिंग करने चेतसिंह किला पहुंचे आमिर खान ने प्रभु घाट पर जब अंगद की दुकान देखी तो नाम पूछा और बोले \'अंगद ज़रा अदरक वाली चाय पिलाना।\' अंगद की चाय पीकर तारीफ भी की। ☛ Visit our Official web site : www.livehindustan.com/ ☛ Follow Us : https://twitter.com/live_hindustan ☛ Like Us: https://www.facebook.com/LiveHindustanNews/ ☛ Send your suggestions/Feedback: digital.hmvl@gmail.com --------- Lal singh chadha, aamir khan, varanasi amir khan, varanasi shooting, काशी के घाटों, कैमरा, एक्शन और कट, अभिनेता आमिर खान, शूटिंग, फिल्म, कोलकाता से बनारस, बनारस, कोलकाता, आमिर खान, बालीवुड, बालीवुड फिल्म, आमिर खान की फिल्म, आमिर खान लाल सिंह चड्ढा, लाल सिंह चड्ढा, lal singh chaddha, aamir khan laal singh chadha,varanasi-city-bollywood,news,state,Amir khan, Amir khan as lal singh chaddha, film shoot in varanasi, Varanasi news,Ammi and Nani arrive in the city of Benares, Aamir Khan, fresh memories, shooting of Lal Singh Chadha, film Lal Singh Chadha shooting in Varanasi,अम्मी और नानी, के शहर, बनारस पहुंचे, आमिर खान, ताजा हुईं यादें, लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग, फिल्म लाल सिंह चड्ढा की वाराणसी में शूटिंग,Hindi News, News in Hindi, Hindustan, हिन्दुस्तान