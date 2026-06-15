कानपुर देहात में चौपाल के दौरान मंत्री राकेश सचान नाराज, अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर DM को लगाई फटकार
15 जून, सोमवार: कानपुर देहात के कठेटी गांव में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर भड़क गए। उन्होंने डीएम कपिल सिंह को फोन कर एसडीएम और तहसीलदार की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई तथा जवाब-तलब के निर्देश दिए।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Alwar News: अलवर के मालाखेड़ा में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, खेत जोतने पहुंचे युवक के पैर में लगी गोली, जयपुर रेफरJun 15, 2026 05:33 pm IST
Singrauli News: सिंगरौली के सरई में नौकरी से बर्खास्त युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामाJun 15, 2026 05:21 pm IST
Sasaram News: सासाराम में कांग्रेस का विशाल धरना-प्रदर्शन, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और खाद संकट पर उठाई आवाजJun 15, 2026 05:13 pm IST
Siwan News: सीवान के गुठनी थाना क्षेत्र में चोरी कांड का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, सोने-चांदी के गहने समेत सामान बरामदJun 15, 2026 04:58 pm IST