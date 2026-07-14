Kannauj News: सरकारी स्कूल के क्लासरूम में टीचर ने महिला साथी को किया Kiss, वीडियो वायरल होने पर नोटिस जारी
14 जुलाई, मंगलवार: कन्नौज के सौरिख कस्बे में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में टीचर और महिला साथी के रोमांस का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दोनों एक-दूसरे को किस करते नजर आए. वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल प्रशासन ने शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Narsinghpur News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की हत्या का खुलासा, झूठी कहानी रचने के आरोप में दो गिरफ्तारJul 14, 2026 04:43 pm IST
Chhatarpur News: बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर किसान को गोली मारने का आरोप, पुलिस जांच में जुटीJul 14, 2026 04:35 pm IST
Hormuz में UAE Oil Tankers पर Iran का Missile Attack, 1 भारतीय की मौत, 6 घायल Iran America WarJul 14, 2026 04:29 pm IST
Sonam Wangchuk Hunger Strike का 17वां दिन, PM Modi, Rahul Gandhi पर क्या बोले। Cockroach Janta PartyJul 14, 2026 04:27 pm IST