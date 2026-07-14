Kannauj News: सरकारी स्कूल के क्लासरूम में टीचर ने महिला साथी को किया Kiss, वीडियो वायरल होने पर नोटिस जारी

14 जुलाई, मंगलवार: कन्नौज के सौरिख कस्बे में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में टीचर और महिला साथी के रोमांस का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दोनों एक-दूसरे को किस करते नजर आए. वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल प्रशासन ने शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

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