Jeetu Saini Encounter: Bulandshahr ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी ढेर, दो पुलिसवाले भी घायल। Khurja VIDEO Jeetu Saini Encounter: Bulandshahr ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी ढेर, दो पुलिसवाले भी घायल। Khurja Bulandshahr के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी जीतू सैनी को एनकाउंटर में मार गिराया। हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें अभी पढ़ें Khagaria NH-31 Accident: गिट्टी लदा ट्रक ऑटो पर पलटा, CISF जवान व पत्नी सहित 3 की मौत, 3 घंटे चला रेस्क्यू
Apr 30, 2026 12:41 pm IST
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Apr 30, 2026 12:23 pm IST
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Apr 30, 2026 12:21 pm IST
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Apr 30, 2026 12:07 pm IST