Jeetu Saini Encounter: Bulandshahr ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी ढेर, दो पुलिसवाले भी घायल। Khurja

Jeetu Saini Encounter: Bulandshahr ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी ढेर, दो पुलिसवाले भी घायल। Khurja Bulandshahr के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी जीतू सैनी को एनकाउंटर में मार गिराया।

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