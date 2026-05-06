Hardoi Encounter: मुठभेड़ के बाद 50 हजार का इनामी आरोपी ढेर, 7 साल के मासूम की हत्या का सनसनीखेज खुलासा

हरदोई में पुलिस मुठभेड़ के बाद 50 हजार का इनामी आरोपी घायल अवस्था में पकड़ा गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी 7 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में फरार था। पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं और मामले में आगे की जांच जारी है।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें