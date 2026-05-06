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Hardoi Encounter: मुठभेड़ के बाद 50 हजार का इनामी आरोपी ढेर, 7 साल के मासूम की हत्या का सनसनीखेज खुलासा

May 06, 2026 11:38 am ISTRahul Kumarलाइव हिन्दुस्तान
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हरदोई में पुलिस मुठभेड़ के बाद 50 हजार का इनामी आरोपी घायल अवस्था में पकड़ा गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी 7 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में फरार था। पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं और मामले में आगे की जांच जारी है।

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