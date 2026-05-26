Gorakhpur News: गोरखपुर में SSC GD परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था, 250 की जगह 500 अभ्यर्थियों को बुलाने पर हंगामा

26 मई, मंगलवार: गोरखपुर में SSC GD परीक्षा के दौरान अव्यवस्था को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर 250 अभ्यर्थियों की जगह 500 को बुला लिया गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत कराया गया।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें