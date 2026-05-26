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Gorakhpur News: गोरखपुर में SSC GD परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था, 250 की जगह 500 अभ्यर्थियों को बुलाने पर हंगामा

May 26, 2026 05:59 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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26 मई, मंगलवार: गोरखपुर में SSC GD परीक्षा के दौरान अव्यवस्था को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर 250 अभ्यर्थियों की जगह 500 को बुला लिया गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत कराया गया।

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