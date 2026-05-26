Gorakhpur News: गोरखपुर में SSC GD परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था, 250 की जगह 500 अभ्यर्थियों को बुलाने पर हंगामा
26 मई, मंगलवार: गोरखपुर में SSC GD परीक्षा के दौरान अव्यवस्था को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर 250 अभ्यर्थियों की जगह 500 को बुला लिया गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत कराया गया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
UP Electricity Crisis: लखनऊ में CM योगी बोले- जिनके राज में बिजली नहीं आती थी, वही आज संकट पर अफवाह फैला रहेMay 26, 2026 05:54 pm IST
Bahraich News: बहराइच में देवी-देवताओं पर टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस हिरासत में मांगी माफीMay 26, 2026 05:42 pm IST
Begusarai News: बेगूसराय सदर अस्पताल में आशा बहू के इंजेक्शन के बाद नवजात की मौत, परिजनों का हंगामाMay 26, 2026 05:38 pm IST
DNT, NT और SNT समुदाय के छात्रों को UPSC, SSC, JEE और NEET जैसी परीक्षाओं के लिए मिलेगी मुफ्त कोचिंगMay 26, 2026 05:37 pm IST