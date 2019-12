Dry waste management | Nepra और Pepsico India की पहल, छात्र-छात्राओं ने सीखा सूखे कूड़े का प्रबंधन

पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका कूड़े का प्रबंधन मानी जाती है। अगर कूड़े का सही तरीके से प्रबंधन हो जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन रोका जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि सभी को कूड़ा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जाए। समाज में किसी भी तरह के बदलाव और जागरूकता लाने में बच्चों का सबसे बढ़िया योगदान माना जाता है। स्कूली छात्र-छात्राएं तो बदलाव के वाहक माने जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पेप्सिको और हिन्दुस्तान ने नेप्रा के साथ मिलकर स्कूलों में सूखा कूड़ा प्रबंधन कार्यशाला की शुरुआत की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें। https://bit.ly/2LikLFE ☛ Visit our Official web site : www.livehindustan.com/ ☛ Follow Us : https://twitter.com/live_hindustan ☛ Like Us: https://www.facebook.com/LiveHindustanNews/ ☛ Send your suggestions/Feedback: digital.hmvl@gmail.com ====== pepsico, pepsico india, nepra, dps, dry waste management,Varanasi,PepsiCo,outreach programme,NEPRA,education,dry waste management,DPS,Delhi,brand equity, advertising and marketing industry news, advertising and marketing news, advertising and marketing, advertising and marketing industry in India,industry news,industry growth,indian industry news,Colgate-Palmolive,fmcg india,plastic ban india,Air India,Vistara,PepsiCo,Plastic ban,Unilever