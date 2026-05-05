Gorakhpur में सीएम योगी ने रवि किशन की मानद PhD पर ली चुटकी, बोले- प्रोफेसर या डॉक्टर नहीं लिख सकते
गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन की मानद PhD पर मजाकिया अंदाज में चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मानद डिग्री के साथ प्रोफेसर या डॉक्टर नहीं लिखा जा सकता, इसे सिर्फ सम्मान के रूप में रखा जा सकता है। इस पर सभागार ठहाकों से गूंज उठा।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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