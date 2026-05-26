UP Electricity Crisis: लखनऊ में CM योगी बोले- जिनके राज में बिजली नहीं आती थी, वही आज संकट पर अफवाह फैला रहे

26 मई, मंगलवार: लखनऊ में महापौर कार्यकाल के तीन साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली संकट को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनके शासन में बिजली नहीं आती थी और लोग तार पर कपड़े सुखाते थे, वही आज अफवाह फैला रहे हैं।

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