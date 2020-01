CAA Protest Varanasi: बेनिया मैदान को Shaheen Bagh बनाने की कोशिश, खदेड़ने पर चले ईंट पत्थर, VIDEO

वाराणसी के बेनियाबाग मैदान को गुरुवार की सुबह शाहीन बाग बनाने की कोशिश की गई। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पहले आठ दस महिलाओं का दल पहुंचा और मैदान में तख्तियां लेकर धरना शुरू कर दिया। मैदान में उनके लिए पहले से ही दरी आदि बिछाई गई थी। महिलाओं के प्रदर्शन की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने समझाने की कोशिश की लेकिन महिलाएं उठने को तैयार नहीं हुईं। धरना देने पहुंची महिलाओं ने कहा कि देश में 32 जगहों पर शाहीन बाग की तरह धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार सोचती है कि महिलाएं हैं, जल्द थक कर हट जाएंगी लेकिन हम और शाहीन बाग बनाने आये हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें। https://bit.ly/2GeQpAO ☛ Visit our Official web site : www.livehindustan.com/ ☛ Follow Us : https://twitter.com/live_hindustan ☛ Like Us: https://www.facebook.com/LiveHindustanNews/ ☛ Send your suggestions/Feedback: digital.hmvl@gmail.com ------ Varanasi,Uttar Pradesh,Shaheen Bagh,CAA,Citizenship Amendment Act,Benia Maidan,वाराणसी,उत्तर प्रदेश,शाहीन बाग,सीएए,नागरिकता संशोधन कानून,Amit Shah, Amit Shah rally, Amit Shah rally in Lucknow, Amit Shah rally in support of citizenship amendment act, Citizenship amendment act, rally of Amit Shah in Lucknow, Amit Shah rally live,अमित शाह, अमित शाह की रैली, अमित शाह की लखनऊ में रेली, अमित शाह की नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली, नागरिकता संशोधन कानून, Munawwar Rana, FIR Against daughter of Munawwar Rana, case filed against daughters of Munawwar Rana, protest in Lucknow, protest against citizenship amendment law, protest against citizenship amendment law in Lucknow, CAA Protest,मुनव्वर राना, मुनव्वर राना की बेटियों पर मुकदमा दर्ज, लखनऊ में धरना प्रदर्शन, नागरिकता संशोधन कानून, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध,Bhagalpur, Save Constitution Save country banner, Silent procession under banner in bhagalpur, Rally in protest against NCR and CAA, silent procession came out from various places in Bhagalpur, Preparation to submit memorandum to District Officer, Bhagalpur News,भागलपुर, संविधान बचाओ देश बचाओ भागलपुर, बैनर तले रैली, एनसीआर और सीएए के विरोध में रैली, भागलपुर में विभिन्न जगहों से मौन जुलूस निकला