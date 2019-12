CAA protest : वाराणसी के बजरडीहा में लाठीचार्ज के बाद भगदड़, दबने से कई की हालत गंभीर

वाराणसी में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बजरडीहा में लाठीचार्ज हो गया। इससे तंग गलियों में भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान दबने से कई लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर है। भारी संख्या में फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर डटे रहे। घायलों में ज्यादातर किशोर हैं। बताया जाता है कि इलाके में नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। वह जुलूस निकालना चाहते थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पहले समझाया। डीएम एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए। भारी भीड़ मानने को तैयार नहीं हुई तो लाठीचार्ज हो गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें। https://bit.ly/35GkNzb ☛ Visit our Official web site : www.livehindustan.com/ ☛ Follow Us : https://twitter.com/live_hindustan ☛ Like Us: https://www.facebook.com/LiveHindustanNews/ ☛ Send your suggestions/Feedback: digital.hmvl@gmail.com ======= live hindustan,news in hindi,india live newspaper,today news,latest news,hindi top news,hindustan live,hindustan,samachar,ht news,hindustan times,india news headline,protest on citizenship law act,protest on citizenship law,protest in up on citizenship law,uttar pradesh,citizenship law,नागरिकता कानून पर यूपी में बवाल,jamia protest,caa protest,cab protest,kampur protest,citizenship amendment act,kanpur caa protest,meerrut caa protest