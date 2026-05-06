Basti News: NH-27 पर कार डिवाइडर से टकराकर खेत में गिरी, लगी आग; पुलिस ने 5 लोगों को सुरक्षित निकाला

बस्ती में NH-27 पर देर रात एक कार डिवाइडर से टकराकर खेत में जा गिरी और उसमें आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में सवार पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

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