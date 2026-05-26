Bahraich News: बहराइच में देवी-देवताओं पर टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस हिरासत में मांगी माफी
26 मई, मंगलवार: बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में सज्जाद अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पोस्ट वायरल होने के बाद लोगों और हिंदू संगठनों में नाराजगी फैल गई थी। गिरफ्तारी के बाद युवक पुलिस हिरासत में माफी मांगता नजर आया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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