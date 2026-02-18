UP Board 12th Exam: Sociology की Answer Sheet Viral, छात्र ने बाबर, शिवाजी का जिक्र कर क्या लिखा?
सोशल मीडिया पर यूपी बोर्ड में बारहवीं के एक छात्र की आंसर शीट वायरल हो रही है. समाजशास्त्र के आंसर शीट में एक छात्र ने ऐसी-ऐसी बातें लिखी जिसे पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी
JEE Main Result 2026: जुड़वा भाइयों Mahroof, Masroor ने रचा इतिहास, दोनों का सेम स्कोर | KotaFeb 18, 2026 10:13 am IST
Bangladesh PM Tarique Rahman ने Shama Obaid को दी Foreign Ministry की जिम्मेदारी, जानिए कौन हैं?Feb 18, 2026 10:11 am IST
Iran America Tension: तनाव के बीच Strait of Hormuz पर ईरान का एक्शन | Khamenei | TrumpFeb 18, 2026 10:08 am IST
Aaj Ka Rashifal, 18 फरवरी 2026: आज किन राशियों को लाभ, किन्हें धन हानि, जानें 12 राशियों का हालFeb 18, 2026 06:19 am IST