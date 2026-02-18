UP Board 12th Exam: Sociology की Answer Sheet Viral, छात्र ने बाबर, शिवाजी का जिक्र कर क्या लिखा?

सोशल मीडिया पर यूपी बोर्ड में बारहवीं के एक छात्र की आंसर शीट वायरल हो रही है. समाजशास्त्र के आंसर शीट में एक छात्र ने ऐसी-ऐसी बातें लिखी जिसे पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी