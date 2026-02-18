Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
वीडियो

UP Board 12th Exam: Sociology की Answer Sheet Viral, छात्र ने बाबर, शिवाजी का जिक्र कर क्या लिखा?

Shreya Shuklaलाइव हिन्दुस्तानFeb 18, 2026 11:40 am IST
Subscribe Nowहमें फॉलो करें

सोशल मीडिया पर यूपी बोर्ड में बारहवीं के एक छात्र की आंसर शीट वायरल हो रही है. समाजशास्त्र के आंसर शीट में एक छात्र ने ऐसी-ऐसी बातें लिखी जिसे पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी

Viral News

संबंधित वीडियो गैलरी

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो गैलरीUP Board 12th Exam: Sociology की Answer Sheet Viral, छात्र ने बाबर, शिवाजी का जिक्र कर क्या लिखा?
;;;