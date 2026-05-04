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Tamil Nadu Election: TVK की बढ़त के बीच एक्टर विजय पिता से मिलने घर से निकले, 77 सीटों पर आगे पार्टी

May 04, 2026 06:48 pm ISTRahul Kumarलाइव हिन्दुस्तान
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तमिलनाडु में चुनाव रुझानों के बीच TVK प्रमुख और अभिनेता विजय अपने पिता से मिलने चेन्नई स्थित आवास से रवाना हुए। इस बीच उनकी पार्टी 234 में से 77 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

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