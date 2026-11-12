Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

Train Crowd Viral Video: Chhath 2026 के लिए बिहार-यूपी की ट्रेनों में कैसी मारामारी। Indian Railways

Nov 12, 2026 09:48 pm ISTPrity Nagpalलाइव हिन्दुस्तान
ShareSubscribe Now

Indian Railways छठ महापर्व से पहले देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के आनंद विहार से लेकर कानपुर और तमिलनाडु के तिरुपुर तक ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजTrain Crowd Viral Video: Chhath 2026 के लिए बिहार-यूपी की ट्रेनों में कैसी मारामारी। Indian Railways