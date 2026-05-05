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Sri Ganganagar में फिल्मी अंदाज में पुलिस का एक्शन, NH 911 पर पीछा कर तस्कर दबोचे, करोड़ों की ड्रग्स-हथियार बरामद

May 05, 2026 03:33 pm ISTRahul Kumarलाइव हिन्दुस्तान
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श्रीगंगानगर में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में कार्रवाई करते हुए NH 911 पर तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5 विदेशी पिस्टल, 72 कारतूस और करीब 7.5 करोड़ रुपये की हेरोइन व अफीम बरामद हुई। पुलिस ने नाकाबंदी कर पीछा कर तस्करों को दबोचा।

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