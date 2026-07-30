सासाराम में कार्यपालक अभियंता पर EOU की कार्रवाई, 1.20 करोड़ से अधिक संपत्ति का मामला

30 गुरुवार, जुलाई : बिहार EOU ने सासाराम के लघु सिंचाई प्रमंडल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता अरविन्द कुमार चौधरी के कार्यालय और आवास पर छापेमारी की। उनपर 1.20 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है।

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