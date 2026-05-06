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Punjab में एक ही रात दो धमाके, जालंधर BSF हेडक्वार्टर और अमृतसर आर्मी कैंप के पास ब्लास्ट से हड़कंप

May 06, 2026 12:10 pm ISTRahul Kumarलाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब में जालंधर और अमृतसर में एक ही रात दो धमाकों से हड़कंप मच गया। BSF मुख्यालय और आर्मी कैंप के पास हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है और NIA की टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है।

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