Punjab में एक ही रात दो धमाके, जालंधर BSF हेडक्वार्टर और अमृतसर आर्मी कैंप के पास ब्लास्ट से हड़कंप
पंजाब में जालंधर और अमृतसर में एक ही रात दो धमाकों से हड़कंप मच गया। BSF मुख्यालय और आर्मी कैंप के पास हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है और NIA की टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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