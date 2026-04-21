बलरामपुर: डीजल और पेट्रोल के लिए लाइन में लगे लोगों ने खूब प्रदर्शन किया

जिले में डीजल-पेट्रोल न मिलने से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। मगंलवार सुबह 8 बजे ईंधन न मिलने से गुस्साए लोगों ने इंडियन पेट्रोल पंप के सामने बलरामपुर बहराइच राज मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें