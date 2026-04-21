Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

बलरामपुर: डीजल और पेट्रोल के लिए लाइन में लगे लोगों ने खूब प्रदर्शन किया

Apr 21, 2026 05:37 pm ISTDivyanshu Singhलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

जिले में डीजल-पेट्रोल न मिलने से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। मगंलवार सुबह 8 बजे ईंधन न मिलने से गुस्साए लोगों ने इंडियन पेट्रोल पंप के सामने बलरामपुर बहराइच राज मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos Uttar Pradesh Up News

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो गैलरीबलरामपुर: डीजल और पेट्रोल के लिए लाइन में लगे लोगों ने खूब प्रदर्शन किया