संसद में राहुल गांधी के 'इडियट' और 'अंधभक्त' शब्दों पर हंगामा, सत्ता पक्ष ने जताई कड़ी आपत्ति
29 जुलाई, बुधवार, नई दिल्ली: लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने एक छात्रा से हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए 'इडियट' और 'अंधभक्त' शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके बयान पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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