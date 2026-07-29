पप्पू यादव ने संसद में पेपर लीक रोकने के लिए चीन, जापान और सिंगापुर मॉडल अपनाने की वकालत की
29 जुलाई, बुधवार, नई दिल्ली: लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने चीन, जापान, फिनलैंड और सिंगापुर के परीक्षा मॉडल का उल्लेख करते हुए पेपर लीक रोकने के लिए कई सुझाव दिए।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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