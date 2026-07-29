Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

पप्पू यादव ने संसद में पेपर लीक रोकने के लिए चीन, जापान और सिंगापुर मॉडल अपनाने की वकालत की

Jul 29, 2026 03:20 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

29 जुलाई, बुधवार, नई दिल्ली: लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने चीन, जापान, फिनलैंड और सिंगापुर के परीक्षा मॉडल का उल्लेख करते हुए पेपर लीक रोकने के लिए कई सुझाव दिए।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजदिल्ली-NCR वीडियो न्यूजपप्पू यादव ने संसद में पेपर लीक रोकने के लिए चीन, जापान और सिंगापुर मॉडल अपनाने की वकालत की