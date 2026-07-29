दिल्ली के द्वारका में चलते-चलते DTC बस में लगी आग, बीच सड़क पर धू-धूकर जली
29 बुधवार, जुलाई: दिल्ली के द्वारका में बीच सड़क पर चलती DTC बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बस धू-धूकर जलने लगी। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
डिंडौरी में उफनती साकुल नदी की डूबी पुलिया पार करते दिखे लोग, भारी बारिश के बीच VIDEO वायरलJul 29, 2026 03:08 pm IST
शाजापुर में शादी के 25 दिन बाद दुल्हन को लेकर विवाद, परिवार ने थर्ड जेंडर होने का दावा किया, पुलिस जांच में जुटीJul 29, 2026 02:44 pm IST
जहानाबाद में खाना परोसने के दौरान विवाद, देवर ने गंडासी से भाभी की हत्या, आरोपी गिरफ्तारJul 29, 2026 02:31 pm IST
बांका के शंभूगंज में हत्या केस में बेल पर छूटे युवक की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच शुरूJul 29, 2026 02:25 pm IST