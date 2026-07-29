दिल्ली के द्वारका में चलते-चलते DTC बस में लगी आग, बीच सड़क पर धू-धूकर जली

29 बुधवार, जुलाई: दिल्ली के द्वारका में बीच सड़क पर चलती DTC बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बस धू-धूकर जलने लगी। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

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