Train Pooja Path Viral Video: कोच के अंदर पूजा पर उठे सवाल, Railways ने दी सफाई। Special Train VIDEO सुहागरात कोच का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल होने लगा है। इस वीडियो में चलती ट्रेन के कोच के अंदर एक पंडित जी बकायदा जमीन पर बैठकर हवन-पूजा और अभिषेक करते नजर आ रहे हैं हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें अभी पढ़ें भभुआ: भगवानपुर पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप, भाकपा माले का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, SP को आवेदन
Jul 13, 2026 09:20 pm IST
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Jul 13, 2026 09:09 pm IST
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Jul 13, 2026 09:04 pm IST