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Train Pooja Path Viral Video: कोच के अंदर पूजा पर उठे सवाल, Railways ने दी सफाई। Special Train

Jul 13, 2026 09:40 pm ISTPrashant Ruhelaलाइव हिन्दुस्तान
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सुहागरात कोच का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल होने लगा है। इस वीडियो में चलती ट्रेन के कोच के अंदर एक पंडित जी बकायदा जमीन पर बैठकर हवन-पूजा और अभिषेक करते नजर आ रहे हैं

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