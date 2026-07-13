Train Pooja Path Viral Video: कोच के अंदर पूजा पर उठे सवाल, Railways ने दी सफाई। Special Train

सुहागरात कोच का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल होने लगा है। इस वीडियो में चलती ट्रेन के कोच के अंदर एक पंडित जी बकायदा जमीन पर बैठकर हवन-पूजा और अभिषेक करते नजर आ रहे हैं

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