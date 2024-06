Rampur Election: सपा के Mohibullah Nadvi जीते, Azam Khan की पत्नी क्यों खफा। Ruchi Veera Moradabad

Mohibullah Nadvi जीते Azam Khan की पत्नी क्यों खफा। Ruchi Veera Moradabad After the result on Tuesday a journalist asked Mohibullah about meeting Azam Khan in jail. He replied that he is in a correctional home. One does not go to a correctional home to meet people but one needs prayers. Azam Khan's wife Tanzeem Fatima has taken a dig at Rampur MP Mohibullah Nadvi on this matter. मंगलवार को रिलल्ट के बाद मोहिबुल्लाह से एक पत्रकार ने आजम खां से जेल में मिलने के बारे में सवाल पूछा था। उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि वह सुधार गृह में हैं। सुधार गृह में मिलने नहीं जाते हैं बल्कि दुआ की जरूरत होती है। इस बात को लेकर आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा ने रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर तंज कसा ...