WHO के दावे पर घमासान: राहुल गांधी पर बरसे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जानें क्या कहा ?

WHO के भारत में कोरोनावायरस से मौत के दावे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. WHO की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है. राहुल गांधी भी इस रिपोर्ट को लेकर केंद्र पर निशाना साध चुके हैं. अब मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि है कि WHO की भ्रामक रिपोर्ट का समर्थन करने के लिए लोग जब देश में खड़े हो जाते हैं तो दुख होता है. राहुल गांधी WHO की भ्रामक रिपोर्ट का समर्थन कर रहे हैं. ये देशद्रोह की श्रेणी में...