Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

Parliament Session: Ram Mandir Chanda Chori पर Lok Sabha, Rajya Sabha में हंगामा| Amit Shah| PM Modi

Aug 04, 2026 02:07 pm ISTRahul Kumarलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

संसद में हंगामे का दौर बरकरार है. सोमवार को अमित शाह के संसद में हंगामा हुआ तो मंगलवार को चंदा चोरी पर भी जोरदार नारेबाजी हुई. पूरा विपक्ष वेल में आ गया. लोकसभा और राज्यसभा में क्या कुछ हुआ देखिए इस वीडियो में

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
National News In Hindi

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजराष्ट्रीय वीडियो न्यूजParliament Session: Ram Mandir Chanda Chori पर Lok Sabha, Rajya Sabha में हंगामा| Amit Shah| PM Modi