Parliament Session: Ram Mandir Chanda Chori पर Lok Sabha, Rajya Sabha में हंगामा| Amit Shah| PM Modi

संसद में हंगामे का दौर बरकरार है. सोमवार को अमित शाह के संसद में हंगामा हुआ तो मंगलवार को चंदा चोरी पर भी जोरदार नारेबाजी हुई. पूरा विपक्ष वेल में आ गया. लोकसभा और राज्यसभा में क्या कुछ हुआ देखिए इस वीडियो में

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