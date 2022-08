Thu, 04 Aug 2022 09:16 AM

लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने जून 2020 में 59 ऐप्स को बैन कर दिया था। इन ऐप्स को IT ऐक्ट के सेक्शन 69 के तहत बैन किया गया था। बैन किए गए ऐप्स की लिस्ट में TikTok Share It UC Browser Likee We Chat और Bigo Live जैसे कई बड़े नाम शामिल थे। जून 2020 के शुरू हुआ यह सिलसिला अब तक जारी है। हाल में ही सरकार ने 348 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। इन ऐप्स में कई चीन के भी हैं।