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Meerut Neela Drum Case: कोर्ट में पेश हुए Muskan, Sahil, दोनों को देखकर भड़कीं Saurabh की मां

Apr 22, 2026 12:40 am ISTPrashant Ruhelaलाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के मेरठ में नीला ड्रम कांड वाली मुस्कान ने कोर्ट में बचाव में कुछ कहने से इनकार कर दिया। जबकि साहिल ने बचाव में साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है

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