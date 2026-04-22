Meerut Neela Drum Case: कोर्ट में पेश हुए Muskan, Sahil, दोनों को देखकर भड़कीं Saurabh की मां VIDEO यूपी के मेरठ में नीला ड्रम कांड वाली मुस्कान ने कोर्ट में बचाव में कुछ कहने से इनकार कर दिया। जबकि साहिल ने बचाव में साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें अभी पढ़ें Indore News: वारंट के नाम पर कारोबारी के घर में घुसे पुलिसवाले, CCTV में दिखा कुछ ऐसा, 5 सस्पेंड
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