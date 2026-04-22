Meerut Neela Drum Case: कोर्ट में पेश हुए Muskan, Sahil, दोनों को देखकर भड़कीं Saurabh की मां

यूपी के मेरठ में नीला ड्रम कांड वाली मुस्कान ने कोर्ट में बचाव में कुछ कहने से इनकार कर दिया। जबकि साहिल ने बचाव में साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है

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