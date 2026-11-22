BHOJPUR NEWS: भोजपुर में मौसम का मिजाज बदला, हल्की बारिश से धान की कटनी बंद, किसानों की बढ़ी परेशानीNov 22, 2026 04:55 pm IST
MUZAFFARPUR NEWS: मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 190 पेटी विदेशी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तारNov 22, 2026 04:41 pm IST
BEGUSARAI NEWS: बखरी में जदयू की बैठक, 24 नवंबर को बेगूसराय में सुशासन दिवस नीतीश संवाद की तैयारी पर चर्चाNov 22, 2026 04:35 pm IST
BEGUSARAI NEWS: बेगूसराय में पांच दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू, डीएम ने बच्चों को पिलाई खुराकNov 22, 2026 04:16 pm IST