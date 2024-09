Thu, 19 Sep 2024 09:31 AM

Imran Khan Delhi Thu, 19 Sep 2024 09:31 AM

एक देश एक चुनाव को आखिरकार मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. इसके बाद से विपक्षी दलों की ओर से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ( Kharge On One Nation One Election ) समेत कई नेताओं ने मोदी कैबिनेट के इस फैसले पर हमलावर हैं