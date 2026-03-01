खामेनेई के लिए प्रियंका, ओवैसी बड़ी बात बोल गए!
ईरानी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में अली खामेनेई और ईरान के रक्षा मंत्री मारे गए हैं। इस घटना के बाद ईरान में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है।
