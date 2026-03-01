Hindustan Hindi News
खामेनेई के लिए प्रियंका, ओवैसी बड़ी बात बोल गए!

Prashant Mahtoलाइव हिन्दुस्तानMar 01, 2026 08:53 pm IST
ईरानी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में अली खामेनेई और ईरान के रक्षा मंत्री मारे गए हैं। इस घटना के बाद ईरान में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है।

