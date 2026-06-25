Ketan Agarwal Case: सिया, चेतन का CCTV फुटेज, हत्या करने से पहले कैफे में दिखे

पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है. इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले आरोपी सिया गोयल ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी से एक कैफे में मुलाकात की थी. इस कैफे में दोनों ने मर्डर की प्लानिंग बनाई थी. कैफे में दोनों की मुलाकात का CCTV वीडियो भी सामने आया है

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