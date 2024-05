Heat Wave Death: गर्मी बनी जानलेवा कहां कितने लोगों ने तोड़ा दम | UP | Bihar | Delhi। Garmi News Severe heat wave continues to wreak havoc in many states of the country. More than 270 people have died due to this. More than 160 people have lost their lives in Uttar Pradesh alone. 162 people died in UP 65 in Bihar and 41 in Odisha yesterday. 11 people also lost their lives in Ranchi the capital of Jharkhand. देश के कई राज्यों में प्रचंड लू का कहर जारी है। इसके कारण 270 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में ही 160 से अधिक की जानें गई हैं। यूपी में 162 बिहार में 65 और ओडिशा में 41 लोगों की कल मौत हो गई। झारखंड की राजधानी रांची में भी 11 लोगों की जान चली...