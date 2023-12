Thu, 28 Dec 2023 01:52 AM

Ravi Singh Delhi Thu, 28 Dec 2023 01:52 AM

CM Bhajanlal Sharma on Gas cylinder in Rs 450 in Rajasthan: राजस्थान में एक जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। बुधवार को टोंक में सभा के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ये ऐलान किया है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था।