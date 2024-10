Haryana Election 2024: Ballabhgarh सीट पर दादा Moolchand Sharma और पोती Parag Sharma का मुकाबला

Haryana Election 2024: बल्लभगढ़ सीट ( Haryana ballabhgarh seat ) से दादा-पोती ही एक दूसरे के सामने हैं. हरियाणा की बल्लभगढ़ विधानसभा ( Ballabhgarh Assembly of Haryana ) क्षेत्र में पहली बार दादा-पोती का दिलचस्प मुकाबला हो रहा है... यहां बीजेपी से 2 बार के विधायक और मंत्री मूलचंद शर्मा ( MLA and Minister Moolchand Sharma ) चुनावी मैदान में हैं तो कांग्रेस की ओर से उनकी पोती पराग शर्मा ( Moolchand Sharma granddaughter Parag Sharma from Congress) इस राजनातिक लड़ाई में विरोधी खिलाड़ी हैं.