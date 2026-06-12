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Cockroach Janta Party Lucknow Protest से पहले आरोप, Delhi प्रदर्शन में घुसे थे दंगाई | Abhijit Dipke

Jun 12, 2026 01:36 pm ISTPrashant Ruhelaलाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर परीक्षा धांधली, पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर युवाओं का बड़ा प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया और देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी

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