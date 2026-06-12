Cockroach Janta Party Lucknow Protest से पहले आरोप, Delhi प्रदर्शन में घुसे थे दंगाई | Abhijit Dipke VIDEO दिल्ली के जंतर-मंतर पर परीक्षा धांधली, पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर युवाओं का बड़ा प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया और देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें अभी पढ़ें बक्सर बाईपास रोड पर आंधी-बारिश से पेड़ और बिजली का खंभा गिरा, दुकान को भारी नुकसान, आवागमन बाधित
Jun 12, 2026 01:17 pm IST
Jehanabad News: जहानाबाद के पटना-गया NH-22 पर स्कॉर्पियो पलटी, टायर ब्लास्ट से एक की मौत, 6 घायल
Jun 12, 2026 01:06 pm IST
Rohtas News: रोहतास के नोखा में ई-रिक्शा लूटने की कोशिश, विरोध करने पर चालक को गोली मारकर फरार हुए बदमाश
Jun 12, 2026 12:53 pm IST
Saharsa News: सहरसा में विवाहिता की हत्या, पति पर पीटकर दुपट्टे से गला दबाने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी
Jun 12, 2026 12:45 pm IST