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CJP Protest: Supreme Court के आदेश के बीच Aishe Ghosh को Arrest करने पहुंची Delhi Police, भड़की CJP

Jul 29, 2026 05:09 pm IST Shreya Shuklaलाइव हिन्दुस्तान
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CJP Protest: Supreme Court के आदेश के बीच Aishe Ghosh को Arrest करने पहुंची Delhi Police, भड़की CJP परीक्षा में धांधली के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद अब CJP Protest को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है।

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