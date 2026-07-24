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CJP Protest: Sanjay Raut वांगचुक पर क्यों हुए नाराज, Dharmendra Pradhan पर क्या कहा? Dipke

Jul 24, 2026 10:55 pm ISTPrashant Ruhelaलाइव हिन्दुस्तान
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शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने सोनम वांगचुक के 26 दिन का अनशन तोड़ने पर सवाल उठाए हैं। राउत ने पूछा कि जिस सरकार ने युवाओं पर लाठियां चलाईं, वांगचुक ने उसी के मंत्रियों के हाथों जूस क्यों पिया?

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