CJP Protest: Sanjay Raut वांगचुक पर क्यों हुए नाराज, Dharmendra Pradhan पर क्या कहा? Dipke
शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने सोनम वांगचुक के 26 दिन का अनशन तोड़ने पर सवाल उठाए हैं। राउत ने पूछा कि जिस सरकार ने युवाओं पर लाठियां चलाईं, वांगचुक ने उसी के मंत्रियों के हाथों जूस क्यों पिया? हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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