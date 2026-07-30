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बीजेपी बोली- SDM ने दिया पैलेट गन का ऑर्डर, सिब्बल ने पलट दी थ्योरी

Jul 30, 2026 02:48 pm ISTPrashant Mahtoलाइव हिन्दुस्तान
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पैलेट गन विवाद पर सियासी घमासान अब एक नए मोड़ पर आ गया है! बीजेपी का दावा है कि पैलेट गन चलाने का आदेश SDM ने दिया था, लेकिन दिग्गज वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया है।

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