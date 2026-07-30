बीजेपी बोली- SDM ने दिया पैलेट गन का ऑर्डर, सिब्बल ने पलट दी थ्योरी VIDEO पैलेट गन विवाद पर सियासी घमासान अब एक नए मोड़ पर आ गया है! बीजेपी का दावा है कि पैलेट गन चलाने का आदेश SDM ने दिया था, लेकिन दिग्गज वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया है। हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें अभी पढ़ें दतिया उपचुनाव: डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने किया मतदान, वायरल पत्र को बताया फर्जी, भाजपा के पक्ष में माहौल का दावा
Jul 30, 2026 02:41 pm IST
इंदौर: वायरल वीडियो के बाद हीरानगर पुलिस पर सवाल, जेल पहुंचने से पहले आरोपियों के प्लास्टर उतारने का दावा, जांच शुरू
Jul 30, 2026 02:23 pm IST
भोजपुर के गड़हनी स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, धमनिया गांव में मातम
Jul 30, 2026 02:09 pm IST
श्रावणी मेले में डीएम के आदेश बेअसर, मॉडिफाइड वाहनों से क्षमता से अधिक श्रद्धालु ढोए जा रहे
Jul 30, 2026 01:47 pm IST