CJP Protest Lathicharge: Priyanka Gandhi बोलीं- हमारे बच्चे हैं, पिटाई क्यों? #shorts #jantarmantar

CJP Protest Parliament के मुहाने पहुंचा, आंसू गैस, हंगामा, बवाल। Abhijeet Dipke | Jantar MantarJul 20, 2026 04:37 pm IST
Iran America War Update: एक और US सैनिक की मौत से बौखलाया US, दोनों तरफ से हमले तेज। Kuwait। BahrainJul 20, 2026 04:25 pm IST
Banka News: बाबा ज्येष्ठगौरनाथ मंदिर में सावन के दौरान उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़, मनोकामना पूर्ण होने की मान्यताJul 20, 2026 04:24 pm IST
गया जंक्शन इंस्पेक्टर कॉलोनी की मुख्य सड़क बदहाल, सहायक रेल अभियंता कार्यालय तक पहुंचना भी मुश्किलJul 20, 2026 04:15 pm IST