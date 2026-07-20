CJP Protest Lathicharge: Akhilesh Yadav बोले- थाने में सपा सांसद, बाहर बच्चों की पिटाई #shorts

Sasaram News: पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, भाकपा माले और छात्र संगठनों का मार्चJul 20, 2026 04:43 pm IST
CJP Protest Parliament के मुहाने पहुंचा, आंसू गैस, हंगामा, बवाल। Abhijeet Dipke | Jantar MantarJul 20, 2026 04:37 pm IST
Iran America War Update: एक और US सैनिक की मौत से बौखलाया US, दोनों तरफ से हमले तेज। Kuwait। BahrainJul 20, 2026 04:25 pm IST
Banka News: बाबा ज्येष्ठगौरनाथ मंदिर में सावन के दौरान उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़, मनोकामना पूर्ण होने की मान्यताJul 20, 2026 04:24 pm IST