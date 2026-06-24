Businessman Gautam Baruah ने Wife का Birthday Celebration Flyover पर किया, Arrest। Guwahati Assam

फ्लाईओवर के ऊपर 4 लग्जरी गाड़ियां बैकग्राउंड में लगाई गई…. रेड कार्पेट बिछाया गया… बाकायदा डोकोरेशन की गई…. पत्नी को सरप्राइज दिया गया… उनसे रैंप वॉक करवाई… आतिशबाजी भी की गई….

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