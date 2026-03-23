BSEB Bihar Board 12th Result 2026: गया जी की निशु ने सुनिए Bihar 12th Board Topper बनने की कहानी
बिहार बोर्ड के 13 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12वीं इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया है. बिहार बोर्ड ने इस बार भी आर्ट्स में गया की निशु कुमारी ने 479 अंक यानी 95.80% के साथ टॉप किया. अब निशु से ही सुनिए टॉपर बनने की कहानीहिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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