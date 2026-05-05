Asaduddin Owaisi On West Bengal Election Result: ओवैसी ने बताई Mamata Banerjee के हारने की वजह। TMC
पांच राज्यों के चुनावी नतीजों पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने बताया कि बंगाल में ममता बनर्जी क्यों हारी. वजह देखिए इस वीडियो में हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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