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Asaduddin Owaisi On West Bengal Election Result: ओवैसी ने बताई Mamata Banerjee के हारने की वजह। TMC

May 05, 2026 07:32 pm ISTPrashant Ruhelaलाइव हिन्दुस्तान
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पांच राज्यों के चुनावी नतीजों पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने बताया कि बंगाल में ममता बनर्जी क्यों हारी. वजह देखिए इस वीडियो में

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