Sehore के बुदनी सोलर प्लांट से केबल चोरी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, जला हुआ कॉपर और कार बरामद

सीहोर के बुदनी क्षेत्र में सोलर प्लांट से केबल चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करीब 1000 मीटर केबल काटकर चोरी की गई थी। आरोपियों के पास से जला हुआ कॉपर और एक कार बरामद हुई है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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