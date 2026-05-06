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Ujjain में पप्पू यादव का बयान: बंगाल नतीजों पर सवाल, “BJP जिताई गई”, सुप्रीम कोर्ट से जांच व ओपन काउंटिंग की मांग

May 06, 2026 06:14 pm ISTRahul Kumarलाइव हिन्दुस्तान
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उज्जैन में महाकाल दर्शन के बाद सांसद पप्पू यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP “जिताई गई” है और सुप्रीम कोर्ट से सभी बूथों की जांच व ओपन काउंटिंग की मांग की। साथ ही विपक्षी दलों से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की।

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